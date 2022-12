сегодня



Новая песня TEN



"Look For The Rose", новая песня TEN, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома "Something Wicked This Way Comes", выход которого намечен на 20 января на Frontiers Records.



Трек-лист:



1. Look For The Rose

2. Brave New Lie

3. The Tidal Wave

4. Parabellum

5. Something Wicked This Way Comes

6. The Fire And The Rain

7. New Found Hope

8. The Only Way Out

9. When The Darkness Comes

10. The Greatest Show On Earth







