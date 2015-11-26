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TEN выпустят два альбома



Лидер TEN Gary Hughes в недавнем сообщении сказал, что поклонникам в следующем году стоит ждать сразу два студийных альбома: первый из них будет выпущен до марта следующего года, а второй — во второй половине года.

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