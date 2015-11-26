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Ten

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23 сен 2021 : 		 TEN выпустят два альбома

5 апр 2019 : 		 Бокс-сет TEN выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Новое видео TEN

20 сен 2018 : 		 Новая песня TEN

24 июл 2018 : 		 Новый альбом TEN выйдет осенью

2 авг 2017 : 		 Новое видео TEN

3 июл 2017 : 		 Новое видео TEN

24 июн 2017 : 		 Видео с текстом от TEN

3 май 2017 : 		 Новый альбом TEN выйдет летом

27 янв 2017 : 		 TEN приступили к сведению

26 июн 2016 : 		 Фрагмент нового релиза TEN

12 май 2016 : 		 Коллекция недавних песен TEN выйдет в июне

11 мар 2016 : 		 Новый альбом TEN выйдет в следующем году

21 дек 2015 : 		 Вокалист TEN записал песню DANGER DANGER

16 сен 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

24 июл 2015 : 		 Новый ЕР TEN выйдет в сентябре

30 июн 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

18 май 2015 : 		 Тизер нового альбома TEN

7 май 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

14 апр 2015 : 		 Трек-лист нового альбома TEN

30 мар 2015 : 		 Новый альбом TEN выйдет в мае

30 сен 2014 : 		 Детали нового альбома TEN

23 сен 2014 : 		 Новые гитаристы в TEN

4 сен 2014 : 		 Новый альбом TEN выйдет в ноябре

24 окт 2012 : 		 Новое видео TEN

5 окт 2012 : 		 EPK от TEN
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TEN выпустят два альбома



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Лидер TEN Gary Hughes в недавнем сообщении сказал, что поклонникам в следующем году стоит ждать сразу два студийных альбома: первый из них будет выпущен до марта следующего года, а второй — во второй половине года.

TEN Returning With Two New Studio Albums; Video Message Streaming
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