23 фев 2022



Видео с текстом от TEN



Frontiers Music опубликовали официальное видео с текстом к новой композиции TEN "The Miracle Of Life", которая будет включена в новую студийную работу Here Be Monsters, выход которой запланирован на 18 февраля.



Трек-лист:



1. Fearless

2. Chapter And Psalm

3. Hurricane

4. Strangers On A Distant Shore

5. The Dream That Fell To Earth

6. The Miracle Of Life

7. Immaculate Friends

8. Anything You Want

9. Follow Me Into The Fire

10. The Longest Time http://www.tenofficial.com







