Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась 27
*Новое видео LACRIMOSA 23
*Новое видео AMORPHIS 22
*Новое видео BLIND GUARDIAN 16
*Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за веч... 16
[= ||| все новости группы



*

Ten

*



7 дек 2021 : 		 Новая песня TEN

23 сен 2021 : 		 TEN выпустят два альбома

5 апр 2019 : 		 Бокс-сет TEN выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Новое видео TEN

20 сен 2018 : 		 Новая песня TEN

24 июл 2018 : 		 Новый альбом TEN выйдет осенью

2 авг 2017 : 		 Новое видео TEN

3 июл 2017 : 		 Новое видео TEN

24 июн 2017 : 		 Видео с текстом от TEN

3 май 2017 : 		 Новый альбом TEN выйдет летом

27 янв 2017 : 		 TEN приступили к сведению

26 июн 2016 : 		 Фрагмент нового релиза TEN

12 май 2016 : 		 Коллекция недавних песен TEN выйдет в июне

11 мар 2016 : 		 Новый альбом TEN выйдет в следующем году

21 дек 2015 : 		 Вокалист TEN записал песню DANGER DANGER

16 сен 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

24 июл 2015 : 		 Новый ЕР TEN выйдет в сентябре

30 июн 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

18 май 2015 : 		 Тизер нового альбома TEN

7 май 2015 : 		 Видео с текстом от TEN

14 апр 2015 : 		 Трек-лист нового альбома TEN

30 мар 2015 : 		 Новый альбом TEN выйдет в мае

30 сен 2014 : 		 Детали нового альбома TEN

23 сен 2014 : 		 Новые гитаристы в TEN

4 сен 2014 : 		 Новый альбом TEN выйдет в ноябре

24 окт 2012 : 		 Новое видео TEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня TEN



*
zoom
*
* *
"Fearless", новая песня группы TEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Here Be Monsters, выход которого запланирован на 18 февраля.

Трек-лист:

"Fearless"
"Chapter And Psalm"
"Hurricane"
"Strangers On A Distant Shore"
"The Dream That Fell To Earth"
"The Miracle Of Life"
"Immaculate Friends"
"Anything You Want"
"Follow Me Into The Fire"
"The Longest Time"

TEN To Release Here Be Monsters Album In February; "Fearless" Single Streaming



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 103

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом