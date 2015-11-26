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Дом, где жил оригинальный барабанщик KISS, выставлен на продажу



По сообщению Los Angeles Times, дом в Коннектикуте, которым владел оригинальный барабанщик KISS Peter Criss, выставлен на продажу по цене $1,875 миллиона.



Peter и его первая жена Lydia купили этот дом в 1977 году и назвали его «комфортным деревенским домом». Но достаточно быстро семья распалась. Lydia в интервью Backstage Auctions сказала:



«У меня было чувство, что мы этот дом купили ни для чего. Мы восемь лет им владели, я его очень, очень его любила, но переехала из него. Я сдавала его года полтора-два, потом опять в него вернулась».



Criss уехал из дома почти сразу после того, как встретил модель Coppertone и девушку месяца Playboy 1978 Дебру Дженсен.



Позднее Lydia в интервью People говорила:



«Всё общение между нами сошло на нет. Он скрывал её наличие месяца четыре, но где-то в глубине души я знала, что есть другая. Потом кто-то из близких сказал: "Печально, что ты столько лет работала, а пришла она и заняла твоё место"».



После развода этот дом достался первой жене.











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