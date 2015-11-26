JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE поздравляют PETER'a CRISS'a
Двадцатого декабря оригинальному барабанщику KISS Peter'y Criss'y исполнилось 75 лет — с этой знаменательной датой его поздравило множество музыкантов, среди которых были Rob Zombie, Alice Cooper, Joe Perry (AEROSMITH), Charlie Benante, Tom Morello (RAGE AGAINST THE MACHINE), Carmine Appice, Dee Snider (TWISTED SISTER) и другие. Видео доступно ниже.
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