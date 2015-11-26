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Peter Criss

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22 дек 2020 : 		 JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE поздравляют PETER'a CRISS'a

8 июл 2020 : 		 PETER CRISS исполняет тему 1978-го года

8 апр 2019 : 		 Дом, где жил оригинальный барабанщик KISS, выставлен на продажу

13 ноя 2018 : 		 PETER CRISS обучает детей

20 июн 2017 : 		 PETER CRISS отыграл последнее шоу в США

13 май 2017 : 		 Видео с выступления PETER CRISS

23 мар 2016 : 		 Фрагмент трибьют-альбома PETER CRISS

21 дек 2014 : 		 PETER CRISS работает с JOHN 5 над своим новым сольником

17 янв 2012 : 		 PETER CRISS о возможном реюнионе с KISS

16 янв 2012 : 		 PETER CRISS получил награду Drum Legend'

15 фев 2011 : 		 PETER CRISS работает над новым альбомом
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JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE поздравляют PETER'a CRISS'a



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Двадцатого декабря оригинальному барабанщику KISS Peter'y Criss'y исполнилось 75 лет — с этой знаменательной датой его поздравило множество музыкантов, среди которых были Rob Zombie, Alice Cooper, Joe Perry (AEROSMITH), Charlie Benante, Tom Morello (RAGE AGAINST THE MACHINE), Carmine Appice, Dee Snider (TWISTED SISTER) и другие. Видео доступно ниже.

Original KISS Drummer PETER CRISS Turns 75; JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE, Others Record Birthday Messages





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