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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 52
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 26
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 20
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 20
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Peter Criss

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3 сен 2023 : 		 PETER CRISS исполнил классику 30-х

6 янв 2023 : 		 PETER CRISS обновил песню KISS

24 май 2022 : 		 PETER CRISS выступил с SISTERS DOLL

2 июл 2021 : 		 Кто более недооценён: PETER CRISS или RINGO STARR?

22 дек 2020 : 		 JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE поздравляют PETER'a CRISS'a

8 июл 2020 : 		 PETER CRISS исполняет тему 1978-го года

8 апр 2019 : 		 Дом, где жил оригинальный барабанщик KISS, выставлен на продажу

13 ноя 2018 : 		 PETER CRISS обучает детей

20 июн 2017 : 		 PETER CRISS отыграл последнее шоу в США

13 май 2017 : 		 Видео с выступления PETER CRISS

23 мар 2016 : 		 Фрагмент трибьют-альбома PETER CRISS

21 дек 2014 : 		 PETER CRISS работает с JOHN 5 над своим новым сольником

17 янв 2012 : 		 PETER CRISS о возможном реюнионе с KISS

16 янв 2012 : 		 PETER CRISS получил награду Drum Legend'

15 фев 2011 : 		 PETER CRISS работает над новым альбомом
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|||| 3 сен 2023

PETER CRISS исполнил классику 30-х



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PETER CRISS исполнил классику 30-х годов "Sing, Sing, Sing (With A Swing)" в рамках 15-го Beauty Ball, проходившего в The Beauty Foundation For Cancer Care, Eatontown, New Jersey, 26 августа.
















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