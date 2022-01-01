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*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
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Peter Criss

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24 май 2022 : 		 PETER CRISS выступил с SISTERS DOLL

2 июл 2021 : 		 Кто более недооценён: PETER CRISS или RINGO STARR?

22 дек 2020 : 		 JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE поздравляют PETER'a CRISS'a

8 июл 2020 : 		 PETER CRISS исполняет тему 1978-го года

8 апр 2019 : 		 Дом, где жил оригинальный барабанщик KISS, выставлен на продажу

13 ноя 2018 : 		 PETER CRISS обучает детей

20 июн 2017 : 		 PETER CRISS отыграл последнее шоу в США

13 май 2017 : 		 Видео с выступления PETER CRISS

23 мар 2016 : 		 Фрагмент трибьют-альбома PETER CRISS

21 дек 2014 : 		 PETER CRISS работает с JOHN 5 над своим новым сольником

17 янв 2012 : 		 PETER CRISS о возможном реюнионе с KISS

16 янв 2012 : 		 PETER CRISS получил награду Drum Legend'

15 фев 2011 : 		 PETER CRISS работает над новым альбомом
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|||| сегодня

PETER CRISS выступил с SISTERS DOLL



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Видео выступления PETER CRISS с SISTERS DOLL, доступно ниже.




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