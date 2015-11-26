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Peter Criss

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Кто более недооценён: PETER CRISS или RINGO STARR?



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В рамках программы "Another FN Podcast With Izzy Presley" Charlie Benante (ANTHRAX), Mike Portnoy (DREAM THEATER, SONS OF APOLLO), Roy Mayorga (STONE SOUR), Paul Gargano (Metal Edge) и Eddie Trunk обсуждали первые три альбома KISS. И в частности всплыл вопрос о том, кто более недооценён: Peter Criss или Ringo Starr.

Portnoy: «Недооценённый? Тогда придётся сказать, что Peter, потому что Ringo, как бы люди ни ругали его за то, что он не очень техничный барабанщик, во что я, кстати, не верю — я совершенно с этим не согласен — но Ringo всё равно, по крайней мере, признан как Ringo, один из самых влиятельных барабанщиков всех времён, в то время как Peter, я думаю, не получает такой похвалы. Я знаю, что всегда ссылаюсь на него [как на источник влияния], Charlie ссылается на него, Roy, Brian Tichy — многие из нас любят Peter'а, выросли на его игре и отдают ему должное, но я думаю, что в целом он очень недооценён».

Benante добавляет: «Если вы послушаете соло на "Alive", "100,000 Years", это потрясающе. Я думаю, проблема Peter'а в том, что после "Alive" и "Rock And Roll Over", как мне показалось, он больше не заставлял себя играть; он просто играл то, что было хорошо для песни. Но на некоторых композициях у него определённо были лучшие оттенки ударных».

Portnoy продолжил: «Я думаю, они всё ещё жаждали играть [на ранних альбомах]. Потом, когда вышли такие пластинки, как "Destroyer", "Rock And Roll Over" и "Love Gun", они стали одной из самых популярных групп в мире, и, наверное, это уже не так вдохновляло и не так будоражило. Но ещё одна вещь о Peter'е, о которой нельзя забывать, — это его вокал. Особенно на первом альбоме — он поёт много вокальных партий...

[Есть] потрясающий бутлег [KISS] с Лонг-Айленда, где они играют в клубе в Амитивилле в 1973 году, и Peter поёт на многих из песен, даже на тех, которые в итоге на альбоме исполняют Paul [Stanley] или Gene [Simmons], но Peter в те времена был одним из вокалистов группы».

Who Is A More Underrated Drummer: PETER CRISS Or RINGO STARR?





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