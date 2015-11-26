Второй альбом HOLLYWOOD VAMPIRES увидит свет в июне
Супергруппа HOLLYWOOD VAMPIRES, в состав которой входят гитарист AEROSMITH Joe Perry, суперзвезда Голливуда Johnny Depp, а также Alice Cooper, выпустит свой второй студийный альбом, получивший название "Rise", 21 июня на лейбле earMUSIC. Первый сингл с диска, композицию "Who's Laughing Now", можно прослушать ниже.
В отличие от дебютной пластинки HOLLYWOOD VAMPIRES 2015 года, которая в основном состояла из каверов, большинство программы "Rise" составляют оригинальные песни группы, записанные под руководством продюсера и гитариста ALICE COOPER Tommy Henriksen'a. Однако, отдавая дань уважения изначальному предназначению коллектива, музыканты записали для свежего альбома три чужих композиции, как и прежде, за авторством безвременно покинувших наш мир рок-икон прошлого. На этот раз ими стали "Heroes" Дэвида Боуи, "People Who Died" от JIM CARROLL BAND и "You Can't Put Your Arms Around A Memory" Джонни Тандерса.
Cooper дал свои комментарии по поводу альбома:
«"Rise" не только полностью отличается по смыслу от первого альбома VAMPIRES, более того — он совершенно отличен от любого альбома, на котором я когда-либо пел раньше. К записи этих песен я подходил с абсолютно иначе. Я, Joe, Johnny, Tommy — каждый из нас написал для нового диска по несколько композиций. А отличие состоит в том, что я не пытался сделать хоть одну из них более "элисоподобной". Каждый из нас — состоявшая творческая личность, поэтому общий саунд нашего второго альбома и вышел таким разнообразным. Думаю, что именно с этой пластинкой мы наконец-то нашли фирменный музыкальный стиль HOLLYWOOD VAMPIRES, поскольку на дебюте мы, скорее, просто отдавали дань уважения ушедшим коллегам».
Трек-лист "Rise":
01. I Want My Now
02. Good People Are Hard to Find
03. Who's Laughing Now
04. How the Glass Fell
05. The Boogieman Surprise
06. Welcome to Bushwackers (feat. Jeff Beck + John Waters)
07. The Wrong Bandage
08. You Can't Put Your Arms Around a Memory
09. Git From Round Me
10. Heroes
11. A Pitiful Beauty
12. New Threat
13. Mr. Spider
14. We Gotta Rise
15. People Who Died
16. Congratulations
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