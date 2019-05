сегодня



STEVEN TYLER, MARILYN MANSON присоединились к HOLLYWOOD VAMPIRES на сцене



Фронтмен AEROSMITH Steven Tyler и Marilyn Manson присоединились к HOLLYWOOD VAMPIRES на сцене во время выступления, состоявшегося 11 мая в Greek Theatre в Лос-Анджелесе. Видео доступно ниже.



Сет-лист выступления:



01. I Want My Now

02. Five To One / Break On Through (THE DOORS cover)

03. The Jack (AC/DC cover)

04. Who's Laughin' Now

05. You Can't Put Your Arms Around A Memory (JOHNNY THUNDERS cover)

06. My Dead Drunk Friends

07. Baba O'Riley (THE WHO cover)

08. Heroes (DAVID BOWIE cover)

09. Git From Round Me

10. I'm Eighteen (with Marilyn Manson) (ALICE COOPER cover)

11. The Train Kept A-Rollin' (with Steven Tyler) (TINY BRADSHAW cover)

12. People Who Died (THE JIM CARROLL BAND cover)

13. We Gotta Rise

14. School's Out / Another Brick In The Wall (ALICE COOPER / PINK FLOYD covers)























