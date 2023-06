2 июн 2023



Концертное видео HOLLYWOOD VAMPIRES



Raise The Dead, новое концертное видео группы HOLLYWOOD VAMPIRES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Live In Rio", выходящего второго июня на earMUSIC:



01. Raise The Dead

02. My Generation

03. I Got A Line On You

04. Cold Turkey

05. Five To One/Break On

06. Through (To The Other Side)

07. Manic Depression

08. 7 And 7 Is

09. Whole Lotta Love

10. Jeepster

11. I'm A Boy

12. School's Out

13. Billion Dollar Babies

14. Train Kept A-Rollin'

15. Brown Sugar http://www.hollywoodvampires.com







просмотров: 146