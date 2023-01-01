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Вокалист HOLLYWOOD VAMPIRES о работе с Джонни Деппом



ALICE COOPER в недавней беседе ответил на вопрос, каково ему работать вместе с Джонни Деппом:



«Джонни великолепен. Когда он с нами, он не кинозвезда, он гитарист. И он отличный гитарист. Невозможно выходить на сцену с Джеффом Беком, не умея играть на гитаре, а он в действительности умеет это делать. Группа получилась очень сплочённой. Мы вместе уже девять лет, и в этом коллективе никогда не было ни одного спора. Нам очень весело».







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