сегодня



Концертное видео HOLLYWOOD VAMPIRES



Manic Depression, новое концертное видео группы HOLLYWOOD VAMPIRES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Live In Rio", выходящего второго июня на earMUSIC:



01. Raise The Dead

02. My Generation

03. I Got A Line On You

04. Cold Turkey

05. Five To One/Break On

06. Through (To The Other Side)

07. Manic Depression

08. 7 And 7 Is

09. Whole Lotta Love

10. Jeepster

11. I'm A Boy

12. School's Out

13. Billion Dollar Babies

14. Train Kept A-Rollin'

15. Brown Sugar http://www.hollywoodvampires.com







+0 -0



просмотров: 199