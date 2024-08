сегодня



Новая песня BROTHERS OF METAL



"Nanna's Fate", новая песня группы BROTHERS OF METAL, доступна для прослушивания ниже. с нового, третьего по счету альбома группы "Fimbulvinter", который увидит свет 1 ноября 2024 года на AFM Records.





Слушайте Nanna's Fate — Brothers of Metal на Яндекс Музыке





