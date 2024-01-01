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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 39
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
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Brothers of Metal

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25 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BROTHERS OF METAL

19 авг 2024 : 		 Новая песня BROTHERS OF METAL

21 июн 2024 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

17 окт 2023 : 		 Видео с выступления BROTHERS OF METAL

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления BROTHERS OF METAL

2 дек 2022 : 		 Видео с текстом от BROTHERS OF METAL

21 мар 2022 : 		 Новая песня BROTHERS OF METAL

27 сен 2021 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

15 янв 2021 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

16 июн 2020 : 		 Видео с текстом от BROTHERS OF METAL

7 дек 2019 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

21 окт 2019 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

20 авг 2019 : 		 Новый альбом BROTHERS OF METAL выйдет зимой

1 май 2019 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

18 апр 2019 : 		 Панорамное видео BROTHERS OF METAL

13 дек 2018 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

8 ноя 2018 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

6 сен 2018 : 		 Видео с текстом от BROTHERS OF METAL
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|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления BROTHERS OF METAL



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Профессиональное видео с выступления BROTHERS OF METAL, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:

"Death of the God of Light"
"Prophecy of Ragnarök"
"Njord"
"Ride of the Valkyries"
"Powersnake"
"Theft of the Hammer"
"Concerning Norns"
"Yggdrasil"
"The Other Son Of Odin"
"The Mead Song"
"One"
"Defenders of Valhalla"

BROTHERS OF METAL Live At Summer Breeze 2024; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming




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