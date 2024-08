сегодня



Профессиональное видео с выступления BROTHERS OF METAL



Профессиональное видео с выступления BROTHERS OF METAL, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:



"Death of the God of Light"

"Prophecy of Ragnarök"

"Njord"

"Ride of the Valkyries"

"Powersnake"

"Theft of the Hammer"

"Concerning Norns"

"Yggdrasil"

"The Other Son Of Odin"

"The Mead Song"

"One"

"Defenders of Valhalla"







