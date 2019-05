сегодня



SACRED OATH выпустят концертный альбом в мае



24 мая SACRED OATH выпустят концертный альбом "Thunder Underground - Live From NYC", который был записан 5 января во время тура "Twelve Bells At Midnight".



Сет-лист выступления был следующим:



"New Religion"

"Two Powers"

"Twelve Bells"

"Bloodstorm"

"Meet Your Maker"

"Taken"

"Counting Zeros"

"The Ferryman’s Lair"

"So Cold"

"A Crystal Vision"

"Sandrider"











