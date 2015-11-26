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Sacred Oath

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11 фев 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

28 янв 2021 : 		 Новое видео SACRED OATH

14 янв 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

6 янв 2021 : 		 Новый альбом SACRED OATH выйдет весной

6 апр 2020 : 		 SACRED OATH записывают новый альбом

2 май 2019 : 		 SACRED OATH выпустят концертный альбом в мае

6 фев 2019 : 		 Новое видео SACRED OATH

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26 апр 2017 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

15 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH

9 фев 2017 : 		 Видео с выступления SACRED OATH

11 авг 2016 : 		 Переиздания SACRED OATH выйдут летом

8 дек 2015 : 		 Новое видео SACRED OATH

11 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

8 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH

4 апр 2013 : 		 Новый альбом SACRED OATH выйдет в мае

16 май 2012 : 		 Новое видео SACRED OATH

21 июл 2011 : 		 Новое видео SACRED OATH

23 окт 2010 : 		 Новый сингл SACRED OATH

7 окт 2010 : 		 Дата выхода нового альбома SACRED OATH

26 сен 2010 : 		 Новая песня SACRED OATH

22 дек 2008 : 		 Новый альбом от SACRED OATH
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Перемены в SACRED OATH



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SACRED OATH объявили о том, что они продолжат свою деятельность в 2022 году без басиста Brendan'a Kelleher'a и гитариста Bill'a Smith'a.

Brendan Kelleher, игравший в группе с 2009 года, ушёл в прошлом месяце, сообщив менеджменту, что требования к его новой деятельности в качестве каскадёра для AMP Action Films/SAG-AFTRA не позволяют ему продолжать выступать с SACRED OATH. Его заменил Scott Waite, который выступал в качестве бас-гитариста группы в 2007–2009 годах. В составе SACRED OATH он побывал на гастролях в Европе и Америке, участвовал в записи студийного альбома "Sacred Oath" и концертного альбома "Till Death Do Us Part", записанного на фестивале Keep It True Festival IX.

Bill Smith, который последние несколько лет боролся с личными проблемами, в прошлом месяце встретился с руководством группы, и они пришли к обоюдному решению, что он покинет свой пост на неопределённый срок. На данный момент его никто не заменит, и группа продолжит свою деятельность в 2022 году в виде квартета.

«Хотя Brendan'a и Bil'a будет не хватать, мы расстались как хорошие друзья. Последние два года были трудными для всех причастных. Большую часть последних 35 лет мы преуспевали как группа из четырёх человек, и сейчас, к счастью, наше внимание сосредоточено гораздо чётче, чем раньше. Это захватывающее время для SACRED OATH!»

SACRED OATH Make Not One, But Two Lineup Changes For 2022



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