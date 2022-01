сегодня



Перемены в SACRED OATH



SACRED OATH объявили о том, что они продолжат свою деятельность в 2022 году без басиста Brendan'a Kelleher'a и гитариста Bill'a Smith'a.



Brendan Kelleher, игравший в группе с 2009 года, ушёл в прошлом месяце, сообщив менеджменту, что требования к его новой деятельности в качестве каскадёра для AMP Action Films/SAG-AFTRA не позволяют ему продолжать выступать с SACRED OATH. Его заменил Scott Waite, который выступал в качестве бас-гитариста группы в 2007–2009 годах. В составе SACRED OATH он побывал на гастролях в Европе и Америке, участвовал в записи студийного альбома "Sacred Oath" и концертного альбома "Till Death Do Us Part", записанного на фестивале Keep It True Festival IX.



Bill Smith, который последние несколько лет боролся с личными проблемами, в прошлом месяце встретился с руководством группы, и они пришли к обоюдному решению, что он покинет свой пост на неопределённый срок. На данный момент его никто не заменит, и группа продолжит свою деятельность в 2022 году в виде квартета.



«Хотя Brendan'a и Bil'a будет не хватать, мы расстались как хорошие друзья. Последние два года были трудными для всех причастных. Большую часть последних 35 лет мы преуспевали как группа из четырёх человек, и сейчас, к счастью, наше внимание сосредоточено гораздо чётче, чем раньше. Это захватывающее время для SACRED OATH!»







