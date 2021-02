сегодня



Видео с текстом от SACRED OATH



SACRED OATH опубликовали официальное видео с текстом на песню “Empires Fall”, которая будет включена в выходящий второго апреля альбом “Return Of The Dragon”.



Трек-лист:



“Cthulhu Wakes”

“Last Ride Of The Wicked Dead”

“Return Of The Dragon”

“At The Gates”

“Empires Fall”

“Hammer Of An Angry God”

“The Next Pharaoh”

“Primeval”

“Into The Drink”

“Root Of All Evil”







