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Sacred Oath
США
Power Metal
http://www.sacredoath.net
Myspace:
http://www.myspace.com/sacredoath
11 фев 2021
:
Видео с текстом от SACRED OATH
28 янв 2021
:
Новое видео SACRED OATH
14 янв 2021
:
Видео с текстом от SACRED OATH
6 янв 2021
:
Новый альбом SACRED OATH выйдет весной
6 апр 2020
:
SACRED OATH записывают новый альбом
2 май 2019
:
SACRED OATH выпустят концертный альбом в мае
6 фев 2019
:
Новое видео SACRED OATH
19 авг 2017
:
Видео с выступления SACRED OATH
26 апр 2017
:
Видео с текстом от SACRED OATH
15 мар 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH
9 фев 2017
:
Видео с выступления SACRED OATH
11 авг 2016
:
Переиздания SACRED OATH выйдут летом
8 дек 2015
:
Новое видео SACRED OATH
11 авг 2015
:
Видео с текстом от SACRED OATH
8 июл 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH
4 апр 2013
:
Новый альбом SACRED OATH выйдет в мае
16 май 2012
:
Новое видео SACRED OATH
21 июл 2011
:
Новое видео SACRED OATH
23 окт 2010
:
Новый сингл SACRED OATH
7 окт 2010
:
Дата выхода нового альбома SACRED OATH
26 сен 2010
:
Новая песня SACRED OATH
22 дек 2008
:
Новый альбом от SACRED OATH
сегодня
Видео с текстом от
SACRED OATH
SACRED OATH опубликовали официальное видео с текстом на песню “Empires Fall”, которая будет включена в выходящий второго апреля альбом “Return Of The Dragon”.
Трек-лист:
“Cthulhu Wakes”
“Last Ride Of The Wicked Dead”
“Return Of The Dragon”
“At The Gates”
“Empires Fall”
“Hammer Of An Angry God”
“The Next Pharaoh”
“Primeval”
“Into The Drink”
“Root Of All Evil”
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).