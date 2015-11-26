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Sacred Oath

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6 янв 2021 : 		 Новый альбом SACRED OATH выйдет весной

6 апр 2020 : 		 SACRED OATH записывают новый альбом

2 май 2019 : 		 SACRED OATH выпустят концертный альбом в мае

6 фев 2019 : 		 Новое видео SACRED OATH

19 авг 2017 : 		 Видео с выступления SACRED OATH

26 апр 2017 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

15 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH

9 фев 2017 : 		 Видео с выступления SACRED OATH

11 авг 2016 : 		 Переиздания SACRED OATH выйдут летом

8 дек 2015 : 		 Новое видео SACRED OATH

11 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

8 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH

4 апр 2013 : 		 Новый альбом SACRED OATH выйдет в мае

16 май 2012 : 		 Новое видео SACRED OATH

21 июл 2011 : 		 Новое видео SACRED OATH

23 окт 2010 : 		 Новый сингл SACRED OATH

7 окт 2010 : 		 Дата выхода нового альбома SACRED OATH

26 сен 2010 : 		 Новая песня SACRED OATH

22 дек 2008 : 		 Новый альбом от SACRED OATH
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Новый альбом SACRED OATH выйдет весной



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SACRED OATH объявили о том, что второго апреля состоится релиз нового альбома Return Of The Dragon. Первый сингл команда представит пятнадцатого января, за его оформление отвечал Kenny “Thundarr” Evans. Далее коллектив выпустит еще четыре сингла — 29 января, 12 февраля, 26 февраля и 19 марта. Каждый из них будет снабжен уникальной обложкой. Альбом будет доступен в виде делюкс-CD и винила. Тираж винила составит 500 копий, пронумерованных вручную, а CD будет содержать 24-страничный буклет.

SACRED OATH Announce Waterfall Release Plan For New Album Return Of The Dragon; First Single, Lyric Video Available This Month



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