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Новый альбом SACRED OATH выйдет весной



SACRED OATH объявили о том, что второго апреля состоится релиз нового альбома Return Of The Dragon. Первый сингл команда представит пятнадцатого января, за его оформление отвечал Kenny “Thundarr” Evans. Далее коллектив выпустит еще четыре сингла — 29 января, 12 февраля, 26 февраля и 19 марта. Каждый из них будет снабжен уникальной обложкой. Альбом будет доступен в виде делюкс-CD и винила. Тираж винила составит 500 копий, пронумерованных вручную, а CD будет содержать 24-страничный буклет.







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