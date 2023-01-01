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Новости
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 13
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 13
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Sacred Oath

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24 апр 2023 : 		 Концертное видео SACRED OATH

25 ноя 2022 : 		 Концертное видео SACRED OATH

19 июн 2022 : 		 Концертное видео SACRED OATH 1987 года

28 апр 2022 : 		 Концертное видео SACRED OATH 1987 года

4 апр 2022 : 		 Концертное видео SACRED OATH 1987 года

7 янв 2022 : 		 Перемены в SACRED OATH

18 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

18 мар 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

28 фев 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

11 фев 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

28 янв 2021 : 		 Новое видео SACRED OATH

14 янв 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

6 янв 2021 : 		 Новый альбом SACRED OATH выйдет весной

6 апр 2020 : 		 SACRED OATH записывают новый альбом

2 май 2019 : 		 SACRED OATH выпустят концертный альбом в мае

6 фев 2019 : 		 Новое видео SACRED OATH

19 авг 2017 : 		 Видео с выступления SACRED OATH

26 апр 2017 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

15 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH

9 фев 2017 : 		 Видео с выступления SACRED OATH

11 авг 2016 : 		 Переиздания SACRED OATH выйдут летом

8 дек 2015 : 		 Новое видео SACRED OATH

11 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

8 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH

4 апр 2013 : 		 Новый альбом SACRED OATH выйдет в мае

16 май 2012 : 		 Новое видео SACRED OATH
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Концертное видео SACRED OATH



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“Return Of The Dragon”, новое концертное видео группы SACRED OATH, доступно для просмотра ниже.

SACRED OATH Release "Return Of The Dragon" Live Video Ahead Of Northeastern US Tour




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