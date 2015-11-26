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Sacred Oath

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14 янв 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

6 янв 2021 : 		 Новый альбом SACRED OATH выйдет весной

6 апр 2020 : 		 SACRED OATH записывают новый альбом

2 май 2019 : 		 SACRED OATH выпустят концертный альбом в мае

6 фев 2019 : 		 Новое видео SACRED OATH

19 авг 2017 : 		 Видео с выступления SACRED OATH

26 апр 2017 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

15 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH

9 фев 2017 : 		 Видео с выступления SACRED OATH

11 авг 2016 : 		 Переиздания SACRED OATH выйдут летом

8 дек 2015 : 		 Новое видео SACRED OATH

11 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

8 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH

4 апр 2013 : 		 Новый альбом SACRED OATH выйдет в мае

16 май 2012 : 		 Новое видео SACRED OATH

21 июл 2011 : 		 Новое видео SACRED OATH

23 окт 2010 : 		 Новый сингл SACRED OATH

7 окт 2010 : 		 Дата выхода нового альбома SACRED OATH

26 сен 2010 : 		 Новая песня SACRED OATH

22 дек 2008 : 		 Новый альбом от SACRED OATH
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Видео с текстом от SACRED OATH



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SACRED OATH опубликовали официальное видео с текстом на песню “Return Of The Dragon”, которая будет включена в выходящий второго апреля альбом “Return Of The Dragon”:

“Cthulhu Wakes”
“Last Ride Of The Wicked Dead”
“Return Of The Dragon”
“At The Gates”
“Empires Fall”
“Hammer Of An Angry God”
“The Next Pharaoh”
“Primeval”
“Into The Drink”
“Root Of All Evil”

Exclusive: SACRED OATH Premiere вЂњReturn Of The Dragon Lyric VideoвЂќ



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