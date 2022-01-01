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Концертное видео SACRED OATH 1987 года



SACRED OATH опубликовали фрагмент с выступления в рамках первого для группы тура в поддержку дебютного альбома "A Crystal Vision" — "Magick Son" в West Hartford's Agora Ballroom.







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