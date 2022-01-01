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*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 18
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
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Sacred Oath

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28 апр 2022 : 		 Концертное видео SACRED OATH 1987 года

4 апр 2022 : 		 Концертное видео SACRED OATH 1987 года

7 янв 2022 : 		 Перемены в SACRED OATH

18 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

18 мар 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

28 фев 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

11 фев 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

28 янв 2021 : 		 Новое видео SACRED OATH

14 янв 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

6 янв 2021 : 		 Новый альбом SACRED OATH выйдет весной

6 апр 2020 : 		 SACRED OATH записывают новый альбом

2 май 2019 : 		 SACRED OATH выпустят концертный альбом в мае

6 фев 2019 : 		 Новое видео SACRED OATH

19 авг 2017 : 		 Видео с выступления SACRED OATH

26 апр 2017 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

15 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH

9 фев 2017 : 		 Видео с выступления SACRED OATH

11 авг 2016 : 		 Переиздания SACRED OATH выйдут летом

8 дек 2015 : 		 Новое видео SACRED OATH

11 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

8 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH

4 апр 2013 : 		 Новый альбом SACRED OATH выйдет в мае

16 май 2012 : 		 Новое видео SACRED OATH

21 июл 2011 : 		 Новое видео SACRED OATH

23 окт 2010 : 		 Новый сингл SACRED OATH

7 окт 2010 : 		 Дата выхода нового альбома SACRED OATH
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Концертное видео SACRED OATH 1987 года



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SACRED OATH опубликовали фрагмент с выступления в рамках первого для группы тура в поддержку дебютного альбома "A Crystal Vision" — "Magick Son" в West Hartford's Agora Ballroom.

Watch SACRED OATH Perform "Magick Son" On 1987 Tour; Lost Video Surfaces




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