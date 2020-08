Видео с текстом от REPENTANCE

сегодня



REPENTANCE, в состав которой входят Sean Glass (ex-Soil, Dirge Within) и вокалист Stuck Mojo Robby J. Fonts, опубликовали официальное видео с текстом на песню "Only the Damned Die Young".



















