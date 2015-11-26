Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 417
*Новое видео U.D.O. 142
*Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ... 57
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 38
*Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать... 34
[= ||| все новости группы



*

Repentance

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня REPENTANCE



*
zoom
*
* *
"God For A Day",новая песня группы REPENTANCE, в состав которой входят Sean Glass (ex-Soil, Dirge Within) и вокалист Stuck Mojo Robby J. Fonts, доступна для прослушивания ниже. Этот трек был записан в Electrowerks Recording вместе Chuck'ом Macack'ом (BORN OF OSIRIS, OCEANO), за сведение отвечал Chris Collier (PRONG, LAST IN LINE, METAL CHURCH, FLOTSAM AND JETSAM) из CMC21 Productions.

REPENTANCE Feat. STUCK MOJO, Ex-SOIL Members: 'God For A Day' Album Due Next Month; Title Track Available








Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 100

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом