4 сен 2023



Новое видео REPENTANCE



"Down In The Water", новое видео группы REPENTANCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Process Of Human Demise", выход которого состоялся четвертого августа на Noble Demon.



Трек-лист:



01. Buried By Fear

02. Withered And Decayed

03. Reborn

04. The Process Of Human Demise

05. Empire

06. Down In The Water

07. A Future Untold

08. All The Misery

09. Light It Up

10. No Innocence

11. A Grave For The False Ones

12. Venom Inside







