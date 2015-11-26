Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 479
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих 98
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 69
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
[= ||| все новости группы



*

Repentance

*
| - |

|||| сегодня

REPENTANCE разделились



*
zoom
*
* *
REPENTANCE, выпустив в сентябре дебютную работу "God For A Day", объявили о творческих разногласиях, которые привели к тому, что Markus, Mike, Kanky и Robby покидают команду и начинают творить в рамках DIVINITY PLAGUE, а Shaun Glass остаётся пока единственным участником коллектива. О причинах разрыва можно узнать ниже.

REPENTANCE Splinters Due To Professional And Personal Differences; Former Members Launch DIVINITY PLAGUE




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 188

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом