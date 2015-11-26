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REPENTANCE разделились



REPENTANCE, выпустив в сентябре дебютную работу "God For A Day", объявили о творческих разногласиях, которые привели к тому, что Markus, Mike, Kanky и Robby покидают команду и начинают творить в рамках DIVINITY PLAGUE, а Shaun Glass остаётся пока единственным участником коллектива. О причинах разрыва можно узнать ниже.











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