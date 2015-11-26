Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство»
117
Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой
59
Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT
51
TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро...
47
DISTURBED хотят писать
33
все новости группы
Repentance
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/WeAreRepentance/
8 ноя 2021
:
Новая песня REPENTANCE
7 сен 2021
:
Новая песня REPENTANCE
24 фев 2021
:
REPENTANCE разделились
13 авг 2020
:
Новое видео REPENTANCE
9 авг 2020
:
Видео с текстом от REPENTANCE
8 авг 2020
:
Новая песня REPENTANCE
21 окт 2018
:
Новая песня REPENTANCE
21 июл 2018
:
Новая песня REPENTANCE
23 май 2018
:
Новая песня REPENTANCE
16 май 2018
:
Первая песня REPENTANCE
4 май 2018
:
Бывший гитарист SOIL и вокалист STUCK MOJO в REPENTANCE
сегодня
Новая песня
REPENTANCE
"No Innocence", новая песня группы REPENTANCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Volume I - Reborn", выход которого запланирован на 26 ноября.
Трек-лист:
01. All The Misery
02. Reborn (feat. Corey Beaulieu of TRIVIUM)
03. Down In The Water
04. No Innocence
05. This Is Hell
</div>
</div>
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 142
1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).