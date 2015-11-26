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Repentance

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Новая песня REPENTANCE



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"No Innocence", новая песня группы REPENTANCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Volume I - Reborn", выход которого запланирован на 26 ноября.

Трек-лист:

01. All The Misery
02. Reborn (feat. Corey Beaulieu of TRIVIUM)
03. Down In The Water
04. No Innocence
05. This Is Hell

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