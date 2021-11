сегодня



Новая песня REPENTANCE



"No Innocence", новая песня группы REPENTANCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Volume I - Reborn", выход которого запланирован на 26 ноября.



Трек-лист:



01. All The Misery

02. Reborn (feat. Corey Beaulieu of TRIVIUM)

03. Down In The Water

04. No Innocence

05. This Is Hell



















