22 май 2023



Вокалист FEAR FACTORY в новом сингле REPENTANCE



"Withered & Decayed" feat. Milo Silvestro, новая песня группы REPENTANCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Process Of Human Demise", , выход которого запланирован на четвертое августа на Noble Demon.



Трек-лист:



01. Buried By Fear

02. Withered And Decayed

03. Reborn

04. The Process Of Human Demise

05. Empire

06. Down In The Water

07. A Future Untold

08. All The Misery

09. Light It Up

10. No Innocence

11. A Grave For The False Ones

12. Venom Inside







