Новое видео REPENTANCE



"God For A Day", новое видео группы REPENTANCE, в состав которой входят Sean Glass (ex-Soil, Dirge Within) и вокалист Stuck Mojo Robby J. Fonts, доступно ниже. Эта песня является заглавным треком дебютного альбома, который выйдет 25 сентября на Art is War Records/Intercept Music.



Трек-лист:



01. Repentance (Intro)



02. Only The Damned Die Young



03. Clarity



04. God For A Day



05. Snake-Oil Humanitarian



06. Enter the Gallows



07. Where Vultures Gather



08. Born to Choose



09. Deliverance



Photo credit: Armin Lang



















