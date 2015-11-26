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Immortal

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|||| 15 июн 2020

ABBATH: «Помню, с Demonaz'ом накатили и давай пугать туристов!»



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Бывший вокалист IMMORTAL Olve "Abbath" Eikemo заявил, что он открыт для воссоединения. Abbath был другом детства Harald'a "Demonaz" Nævdal'a, с которым они и замутили IMMORTAL в 1990 году. Шесть лет назад коллектив настиг горький конец.

«Остальные в группе говорили, что у меня были алко- и наркопроблемы. Но я никогда не беспокоил их этими вещами. Они использовали это только как предлог [чтобы избавиться от меня]».

Раньше Abbath был женат на сестре Demonaz'а, и у пары есть сын Torbjørn. Torbjørn стал барабанщиком, ему двадцать шесть лет. Abbath и Demonaz не говорили друг с другом с момента развала IMMORTAL.

«Это меня очень печалит. Мой сын и Harald редко видятся, но ведь он по-прежнему остаётся его дядей».

На вопрос о том, видит ли он варианты для воссоединения IMMORTAL, Abbath ответил:

«Реюнион IMMORTAL? Хм... Я получал сообщения от Horg'a, в котором он похвалил меня, что теперь я трезв. Мы же с Harald'ом так и не говорили. Но никаких сожалений или недомолвок с моей стороны больше нет. Я понял, что именно я и был частью проблемы. Для меня теперь всё хорошо. Но открыт ли я для реюниона IMMORTAL? Да, конечно же. Но это должно быть что-то особенное. Я просто хотел бы, чтобы мы могли сесть и поговорить о вещах, когда всё пойдёт к чертям, вместо того, чтобы привлекать юристов».

Abbath также вспомнил и о том хорошем, что у них было вместе с Demonaz'ом. Он до сих пор живёт на Лисефьордене, отдалённом острове за пределами Бергена, второго по величине города Норвегии:

«Мы были молодыми и пили виски. Мы с Demonaz'ом решили взять грёбаную лодку и отправиться по фьордам в Lysøya, где жил известный норвежский композитор и скрипач Уле Булль. Остров был полон туристов, а мы бегали по лесу при полном блэк-параде и с факелами в руках. Вы бы видели выражения лиц старых американцев, мы их буквально довели до сердечного приступа. Мы прибежали к лодке и адово погребли домой. Чёрт побери, вот было время... Мы настолько вдохновились тем, что было, что буквально за ночь сочинили большую часть "Pure Holocaust"».

ABBATH Says He Is



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

gravitgroove


15 июн 2020, 17:56		Судя по первому дизу HTS еще бродит по закаулкам DS

Nepalcev


15 июн 2020, 18:25		Реюнион - идея неплохая, но турист нынче уже не тот.))

Svarg_1349


15 июн 2020, 21:22		Респект пацанам.

gravitgroove


15 июн 2020, 21:58		"Реюнион - идея неплохая, но турист нынче уже не тот."

Для начала хорошо бы узнать, сможет ли Демоназ потянуть хотя бы пару выступлений в качестве гитариста.

Живьем играть - не в студии нынче по кускам записывать партии

Svarg_1349


15 июн 2020, 23:28		Ну если бы не уход Аббата, то Демоназ бы и вовсе не зашевелился. А так мы хоть узнали, что Гаральд еще вполне могет. А так да, ребята, давайте жить дружно.

Dem0niac


15 июн 2020, 23:55		Одна говногруппа лучше, чем две.
Пускай обратно объединяются.


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