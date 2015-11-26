Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 403
*Новое видео U.D.O. 140
*Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ... 57
*Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA 42
*Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать... 22
[= ||| все новости группы



*

Immortal

*



5 авг 2020 : 		 Участники IMMORTAL сражаются за имя

15 июн 2020 : 		 ABBATH: «Помню, с Demonaz'ом накатили и давай пугать туристов!»

18 апр 2020 : 		 DVD IMMORTAL выйдет на виниле

24 дек 2019 : 		 Группа носков IMMORTAL CHRISTMAS поздравляет

3 июл 2018 : 		 Видео с текстом от IMMORTAL

1 июл 2018 : 		 Новая песня IMMORTAL

15 май 2018 : 		 Лирик-видео IMMORTAL

25 апр 2018 : 		 Новый альбом IMMORTAL выйдет в июле

12 янв 2018 : 		 IMMORTAL завершили работу над альбомом

30 янв 2017 : 		 IMMORTAL завершили запись ударных

21 дек 2016 : 		 IMMORTAL начнут запись в январе

2 июн 2016 : 		 IMMORTAL: «ABBATH увёл у нас все песни»

4 дек 2015 : 		 Участники IMMORTAL: «Личные проблемы Abbath'а привели к расколу»

13 авг 2015 : 		 IMMORTAL работают над новым материалом

27 мар 2015 : 		 Abbath отправил IMMORTAL на покой и запустил новую группу

14 дек 2014 : 		 ABBATH обосновал свои претензии на имя IMMORTAL

13 дек 2014 : 		 IMMORTAL судятся друг с другом за права на имя группы

12 апр 2013 : 		 IMMORTAL выпустят последний альбом на виниле

4 сен 2010 : 		 Новое видео IMMORTAL

16 авг 2010 : 		 Видео с выступления IMMORTAL

15 июл 2010 : 		 Трек-лист нового DVD IMMORTAL

10 июл 2010 : 		 Трейлер нового DVD IMMORTAL

5 июн 2010 : 		 Менеджмент IMMORTAL о профайле ABBATH'a

14 май 2010 : 		 Новый DVD IMMORTAL выйдет летом

16 апр 2010 : 		 Московский концерт IMMORTAL переносится на октябрь

6 апр 2010 : 		 Видеоприветствие от IMMORTAL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Участники IMMORTAL сражаются за имя



*
zoom
*
* *
Согласно документам, предоставленным норвежским VG, между двумя оставшимися членами IMMORTAL возникла новая конфликтная ситуация: в июле 2019 года Demonaz зарегистрировал IMMORTAL в норвежском патентном ведомстве в качестве своего эксклюзивного товарного знака. Регистрация была одобрена, и поэтому ему было предоставлено исключительное право на коммерческое использование названия группы. Однако Horgh решил подать апелляцию на регистрацию, и дело было решено в его пользу, что означает, что Demonaz больше не имеет исключительного права на имя IMMORTAL.

Horgh рассказал VG, что ему не было предоставлено никакой заблаговременной информации о регистрации со стороны Demonaz'а.

«Мне никогда бы не пришло в голову зарегистрировать торговую марку самостоятельно, как это сделал Nævdal под себя, но мне пришлось бороться за то, чтобы сохранить права, которые я заработал за долгую карьеру в этой группе. Это — и в конце концов, в течение многих лет — большая часть моей жизни».

Demonaz рассказал VG, что он не согласен с этим решением и отметил, что он «единственный оставшийся первоначальный участник группы. Он также единственный, кто был на всех релизах коллектива».

Норвежское патентное ведомство постановило, что права на IMMORTAL принадлежат группе в целом, а не отдельным её членам.

«Мы как группа совместно создали торговую марку IMMORTAL и поэтому правильно, что торговая марка должна быть в коллективной собственности», — говорит Horgh. Он добавил, что он надеется, что IMMORTAL снова сможет выступать вживую:

«Это было моей целью на протяжении всего пути, и я знаю, что это как раз то, чего и хотят поклонники IMMORTAL, и что они ждали уже долгий период времени. Я также надеюсь, что в долгосрочной перспективе мы сможем оставить эти разногласия позади и сможем снова смотреть в будущее как единый организм!»

IMMORTAL



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Petrovich Sexyy


5 авг 2020, 14:24		Никогда такого не было и вот опять

Blackout 74


5 авг 2020, 14:26		Померитесь уже и выдайте шедевр.

hansi_hrb


5 авг 2020, 14:34		Вот это правильно.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 230

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом