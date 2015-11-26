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Участники IMMORTAL сражаются за имя



Согласно документам, предоставленным норвежским VG, между двумя оставшимися членами IMMORTAL возникла новая конфликтная ситуация: в июле 2019 года Demonaz зарегистрировал IMMORTAL в норвежском патентном ведомстве в качестве своего эксклюзивного товарного знака. Регистрация была одобрена, и поэтому ему было предоставлено исключительное право на коммерческое использование названия группы. Однако Horgh решил подать апелляцию на регистрацию, и дело было решено в его пользу, что означает, что Demonaz больше не имеет исключительного права на имя IMMORTAL.



Horgh рассказал VG, что ему не было предоставлено никакой заблаговременной информации о регистрации со стороны Demonaz'а.



«Мне никогда бы не пришло в голову зарегистрировать торговую марку самостоятельно, как это сделал Nævdal под себя, но мне пришлось бороться за то, чтобы сохранить права, которые я заработал за долгую карьеру в этой группе. Это — и в конце концов, в течение многих лет — большая часть моей жизни».



Demonaz рассказал VG, что он не согласен с этим решением и отметил, что он «единственный оставшийся первоначальный участник группы. Он также единственный, кто был на всех релизах коллектива».



Норвежское патентное ведомство постановило, что права на IMMORTAL принадлежат группе в целом, а не отдельным её членам.



«Мы как группа совместно создали торговую марку IMMORTAL и поэтому правильно, что торговая марка должна быть в коллективной собственности», — говорит Horgh. Он добавил, что он надеется, что IMMORTAL снова сможет выступать вживую:



«Это было моей целью на протяжении всего пути, и я знаю, что это как раз то, чего и хотят поклонники IMMORTAL, и что они ждали уже долгий период времени. Я также надеюсь, что в долгосрочной перспективе мы сможем оставить эти разногласия позади и сможем снова смотреть в будущее как единый организм!»







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