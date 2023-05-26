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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 40
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 20
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 17
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 15
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Immortal

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26 май 2023 : 		 Новая песня IMMORTAL

15 май 2023 : 		 DEMONAZ — о выступлении в IMMORTAL с оригинальными членами

20 апр 2023 : 		 Новая песня IMMORTAL

21 мар 2023 : 		 Видео с текстом от IMMORTAL

24 окт 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL

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18 апр 2020 : 		 DVD IMMORTAL выйдет на виниле

24 дек 2019 : 		 Группа носков IMMORTAL CHRISTMAS поздравляет

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15 май 2018 : 		 Лирик-видео IMMORTAL

25 апр 2018 : 		 Новый альбом IMMORTAL выйдет в июле

12 янв 2018 : 		 IMMORTAL завершили работу над альбомом

30 янв 2017 : 		 IMMORTAL завершили запись ударных

21 дек 2016 : 		 IMMORTAL начнут запись в январе

2 июн 2016 : 		 IMMORTAL: «ABBATH увёл у нас все песни»

4 дек 2015 : 		 Участники IMMORTAL: «Личные проблемы Abbath'а привели к расколу»

13 авг 2015 : 		 IMMORTAL работают над новым материалом

27 мар 2015 : 		 Abbath отправил IMMORTAL на покой и запустил новую группу

14 дек 2014 : 		 ABBATH обосновал свои претензии на имя IMMORTAL

13 дек 2014 : 		 IMMORTAL судятся друг с другом за права на имя группы

12 апр 2013 : 		 IMMORTAL выпустят последний альбом на виниле

4 сен 2010 : 		 Новое видео IMMORTAL

16 авг 2010 : 		 Видео с выступления IMMORTAL

15 июл 2010 : 		 Трек-лист нового DVD IMMORTAL
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|||| сегодня

Новая песня IMMORTAL



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Группа IMMORTAL выпустит новую работу, получившую название "War Against All", 26 мая 2023 на Nuclear Blast Records. За оформление отвечал Mattias Frisk, мастеринг проводил Iver Sandøy в Solslottet:

01. War Against All
02. Thunders Of Darkness
03. Wargod
04. No Sun
05. Return To Cold
06. Norlandihr
07. Immortal
08. Blashyrkh My Throne

Видео с текстом к "Return To Cold" доступно ниже.




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26 май 2023
V
Vareg
Максимально стандартный immortal) Плюсик
26 май 2023
rassol
Альбом уже целиком по интернету гуляет.
Like!1

просмотров: 143

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