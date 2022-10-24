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*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 12
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Immortal

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24 окт 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL

5 авг 2020 : 		 Участники IMMORTAL сражаются за имя

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18 апр 2020 : 		 DVD IMMORTAL выйдет на виниле

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25 апр 2018 : 		 Новый альбом IMMORTAL выйдет в июле

12 янв 2018 : 		 IMMORTAL завершили работу над альбомом

30 янв 2017 : 		 IMMORTAL завершили запись ударных

21 дек 2016 : 		 IMMORTAL начнут запись в январе

2 июн 2016 : 		 IMMORTAL: «ABBATH увёл у нас все песни»

4 дек 2015 : 		 Участники IMMORTAL: «Личные проблемы Abbath'а привели к расколу»

13 авг 2015 : 		 IMMORTAL работают над новым материалом

27 мар 2015 : 		 Abbath отправил IMMORTAL на покой и запустил новую группу

14 дек 2014 : 		 ABBATH обосновал свои претензии на имя IMMORTAL

13 дек 2014 : 		 IMMORTAL судятся друг с другом за права на имя группы

12 апр 2013 : 		 IMMORTAL выпустят последний альбом на виниле

4 сен 2010 : 		 Новое видео IMMORTAL

16 авг 2010 : 		 Видео с выступления IMMORTAL

15 июл 2010 : 		 Трек-лист нового DVD IMMORTAL

10 июл 2010 : 		 Трейлер нового DVD IMMORTAL

5 июн 2010 : 		 Менеджмент IMMORTAL о профайле ABBATH'a

14 май 2010 : 		 Новый DVD IMMORTAL выйдет летом

16 апр 2010 : 		 Московский концерт IMMORTAL переносится на октябрь
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|||| 24 окт 2022

Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL



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Группа IMMORTAL выпустит новую работу, получившую название "War Against All", в 2023 на Nuclear Blast Records. За оформление отвечал Mattias Frisk, мастеринг проводил Iver Sandøy в Solslottet:

01. War Against All
02. Thunders Of Darkness
03. Wargod
04. No Sun
05. Return To Cold
06. Norlandihr
07. Immortal
08. Blashyrkh My Throne




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24 окт 2022
father
Наконец-то хорошие новости
Like!1
24 окт 2022
gravitgroove
Одно жаль, продюссер не Pytten, у мужика дар делать нужный звук для определенных команд и стилистики их актуального материала. Сейчас звук у большинства примерно одинаковый, даже у норманов, это печально.
24 окт 2022
Lord Iscariah
Обложка уебище из говна и говна.
Like!1
24 окт 2022
Kliops144
Lord Iscariah, и не говори. Даже 20 лет назад это было бы так же.
24 окт 2022
WahrandPhain
Lord Iscariah, как и музыка после Pure Holocaust
24 окт 2022
gravitgroove
WahrandPhain, вот хезе! Музыка по альбомам что в PH, что в BItN - примерно одинаковая, только на «битве» уровень ревербации снизили до минимума в шторме звука и на это все. А вот «Зверобуря», действительно, уже больше в что-то типа Morbid Angel, только с плоским звуком.
24 окт 2022
Corpsegrinder04
На Харт оф Винтер Тагрен пиздатый звук намутил.
24 окт 2022
d
deathstar777
Злободневненько
24 окт 2022
father
Нихуя, только щас заметил, что есть трек с названием Immortal, прикольно

просмотров: 1115

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