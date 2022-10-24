24 окт 2022



Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL



Группа IMMORTAL выпустит новую работу, получившую название "War Against All", в 2023 на Nuclear Blast Records. За оформление отвечал Mattias Frisk, мастеринг проводил Iver Sandøy в Solslottet:



01. War Against All

02. Thunders Of Darkness

03. Wargod

04. No Sun

05. Return To Cold

06. Norlandihr

07. Immortal

08. Blashyrkh My Throne







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