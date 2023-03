21 мар 2023



Видео с текстом от IMMORTAL



Группа IMMORTAL выпустит новую работу, получившую название "War Against All", 26 мая 2023 на Nuclear Blast Records. За оформление отвечал Mattias Frisk, мастеринг проводил Iver Sandøy в Solslottet:



01. War Against All

02. Thunders Of Darkness

03. Wargod

04. No Sun

05. Return To Cold

06. Norlandihr

07. Immortal

08. Blashyrkh My Throne



Видео с текстом к "War Against All" доступно ниже. http://www.immortalofficial.com







+12 -0



( 4 ) просмотров: 970