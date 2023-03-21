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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 26
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
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Immortal

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21 мар 2023 : 		 Видео с текстом от IMMORTAL

24 окт 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL

5 авг 2020 : 		 Участники IMMORTAL сражаются за имя

15 июн 2020 : 		 ABBATH: «Помню, с Demonaz'ом накатили и давай пугать туристов!»

18 апр 2020 : 		 DVD IMMORTAL выйдет на виниле

24 дек 2019 : 		 Группа носков IMMORTAL CHRISTMAS поздравляет

3 июл 2018 : 		 Видео с текстом от IMMORTAL

1 июл 2018 : 		 Новая песня IMMORTAL

15 май 2018 : 		 Лирик-видео IMMORTAL

25 апр 2018 : 		 Новый альбом IMMORTAL выйдет в июле

12 янв 2018 : 		 IMMORTAL завершили работу над альбомом

30 янв 2017 : 		 IMMORTAL завершили запись ударных

21 дек 2016 : 		 IMMORTAL начнут запись в январе

2 июн 2016 : 		 IMMORTAL: «ABBATH увёл у нас все песни»

4 дек 2015 : 		 Участники IMMORTAL: «Личные проблемы Abbath'а привели к расколу»

13 авг 2015 : 		 IMMORTAL работают над новым материалом

27 мар 2015 : 		 Abbath отправил IMMORTAL на покой и запустил новую группу

14 дек 2014 : 		 ABBATH обосновал свои претензии на имя IMMORTAL

13 дек 2014 : 		 IMMORTAL судятся друг с другом за права на имя группы

12 апр 2013 : 		 IMMORTAL выпустят последний альбом на виниле

4 сен 2010 : 		 Новое видео IMMORTAL

16 авг 2010 : 		 Видео с выступления IMMORTAL

15 июл 2010 : 		 Трек-лист нового DVD IMMORTAL

10 июл 2010 : 		 Трейлер нового DVD IMMORTAL

5 июн 2010 : 		 Менеджмент IMMORTAL о профайле ABBATH'a

14 май 2010 : 		 Новый DVD IMMORTAL выйдет летом
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|||| 21 мар 2023

Видео с текстом от IMMORTAL



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Группа IMMORTAL выпустит новую работу, получившую название "War Against All", 26 мая 2023 на Nuclear Blast Records. За оформление отвечал Mattias Frisk, мастеринг проводил Iver Sandøy в Solslottet:

01. War Against All
02. Thunders Of Darkness
03. Wargod
04. No Sun
05. Return To Cold
06. Norlandihr
07. Immortal
08. Blashyrkh My Throne

Видео с текстом к "War Against All" доступно ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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21 мар 2023
F
Frostauskas
Всё хорошо.
21 мар 2023
gravitgroove
Хранитель! Это тот самый стиль, выработанный на Battles in the north. Отсутствие Папайя Моряка никак не сказывается на этом радостном мероприятии.
21 мар 2023
father
Внезапно Immortal без Аббата (а теперь и без Хорга, хотя непонятно, кто барабаны записывал сейчас) свой уровень держат гораздо крепче, нежели Аббат без Immortal, который сделал крутой первый альбом, а потом только бухал, плевался огнём и срался с участниками своей группы. Immortal и предыдущим альбомом дико порадовали, и новым, судя по первому синглу, видимо тоже как следует раздадут на орехи.
22 мар 2023
gravitgroove
father, кстати, я помню, что ты как-то писал к предыдущему релизу, что технически он слабее Аббата, но вот тут слышно, что он уже в норме и может конкурировать с самим собой образца 1996/97 года. У Аббата просто идеи всегда были более амбициознее, но он их с трудом сам исполнял исходя из живых выступлений и видео с Guitar World, а Демоназ все написанные Аббатом треки исполнял вполне качественно, разве что как соло гитарист он никакой… и до сих пор.

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