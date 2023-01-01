сегодня



DEMONAZ — о выступлении в IMMORTAL с оригинальными членами



DEMONAZ в рамках интервью El Cuartel Del Metal ответил на вопрос, открыт ли он для того, чтобы в один прекрасный день выступить с оригинальными членами IMMORTAL:



«Мы пробовали всё это раньше несколько раз, и ничего не получилось. Поэтому я не вижу причин для того, чтобы повторять это снова. Я не вижу причин делать это, потому что мы пытались раньше. Это не сработало. А когда что-то не работает, то зачем вам повторять это ещё раз? Это ведь так просто».







+2 -0



просмотров: 363

