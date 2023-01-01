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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Immortal

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15 май 2023 : 		 DEMONAZ — о выступлении в IMMORTAL с оригинальными членами

20 апр 2023 : 		 Новая песня IMMORTAL

21 мар 2023 : 		 Видео с текстом от IMMORTAL

24 окт 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL

5 авг 2020 : 		 Участники IMMORTAL сражаются за имя

15 июн 2020 : 		 ABBATH: «Помню, с Demonaz'ом накатили и давай пугать туристов!»

18 апр 2020 : 		 DVD IMMORTAL выйдет на виниле

24 дек 2019 : 		 Группа носков IMMORTAL CHRISTMAS поздравляет

3 июл 2018 : 		 Видео с текстом от IMMORTAL

1 июл 2018 : 		 Новая песня IMMORTAL

15 май 2018 : 		 Лирик-видео IMMORTAL

25 апр 2018 : 		 Новый альбом IMMORTAL выйдет в июле

12 янв 2018 : 		 IMMORTAL завершили работу над альбомом

30 янв 2017 : 		 IMMORTAL завершили запись ударных

21 дек 2016 : 		 IMMORTAL начнут запись в январе

2 июн 2016 : 		 IMMORTAL: «ABBATH увёл у нас все песни»

4 дек 2015 : 		 Участники IMMORTAL: «Личные проблемы Abbath'а привели к расколу»

13 авг 2015 : 		 IMMORTAL работают над новым материалом

27 мар 2015 : 		 Abbath отправил IMMORTAL на покой и запустил новую группу

14 дек 2014 : 		 ABBATH обосновал свои претензии на имя IMMORTAL

13 дек 2014 : 		 IMMORTAL судятся друг с другом за права на имя группы

12 апр 2013 : 		 IMMORTAL выпустят последний альбом на виниле

4 сен 2010 : 		 Новое видео IMMORTAL

16 авг 2010 : 		 Видео с выступления IMMORTAL

15 июл 2010 : 		 Трек-лист нового DVD IMMORTAL

10 июл 2010 : 		 Трейлер нового DVD IMMORTAL
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DEMONAZ — о выступлении в IMMORTAL с оригинальными членами



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DEMONAZ в рамках интервью El Cuartel Del Metal ответил на вопрос, открыт ли он для того, чтобы в один прекрасный день выступить с оригинальными членами IMMORTAL:

«Мы пробовали всё это раньше несколько раз, и ничего не получилось. Поэтому я не вижу причин для того, чтобы повторять это снова. Я не вижу причин делать это, потому что мы пытались раньше. Это не сработало. А когда что-то не работает, то зачем вам повторять это ещё раз? Это ведь так просто».




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