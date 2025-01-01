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Новости
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*MASTODON расстались с гитаристом 72
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
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Crypta

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12 мар 2025 : 		 CRYPTA рассталась с гитаристкой

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18 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRYPTA

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31 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRYPTA

17 окт 2023 : 		 Видео с текстом от CRYPTA

1 авг 2023 : 		 Новое видео CRYPTA

27 июн 2023 : 		 Новое видео CRYPTA

31 май 2023 : 		 Новое видео CRYPTA

13 апр 2023 : 		 Видео с выступления CRYPTA

4 апр 2022 : 		 Концертное видео CRYPTA

3 мар 2022 : 		 Новое видео CRYPTA

19 окт 2021 : 		 Обучающее видео CRYPTA

1 июн 2021 : 		 Обучающее видео CRYPTA

12 май 2021 : 		 Видео с текстом от CRYPTA

2 май 2021 : 		 Обучающее видео от CRYPTA

28 апр 2021 : 		 Обучающее видео от CRYPTA

8 апр 2021 : 		 Новое видео CRYPTA

6 янв 2021 : 		 CRYPTA приступили к записи

17 июн 2020 : 		 CRYPTA на Napalm Records

22 май 2020 : 		 Бывшие участницы NERVOSA в CRYPTA
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|||| сегодня

CRYPTA рассталась с гитаристкой



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Группа CRYPTA опубликовала следующее сообщение:

«Мы безмерно благодарны Jéssica за все то время, которое мы провели вместе, за путешествие, опыт и приключения за последние несколько лет, и мы всегда будем дорожить и ценить весь ее вклад в группу»

Jéssica: «Я хотела бы поблагодарить Crypta за доверие к моей работе и за то, что пригласили меня стать частью этой истории. Я также очень благодарна фанатам за их поддержку и доброту. Этот опыт останется со мной навсегда. До скорой встречи на концертах!»



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