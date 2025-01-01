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CRYPTA рассталась с гитаристкой



Группа CRYPTA опубликовала следующее сообщение:



«Мы безмерно благодарны Jéssica за все то время, которое мы провели вместе, за путешествие, опыт и приключения за последние несколько лет, и мы всегда будем дорожить и ценить весь ее вклад в группу»



Jéssica: «Я хотела бы поблагодарить Crypta за доверие к моей работе и за то, что пригласили меня стать частью этой истории. Я также очень благодарна фанатам за их поддержку и доброту. Этот опыт останется со мной навсегда. До скорой встречи на концертах!»





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