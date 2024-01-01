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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 52
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 34
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
[= ||| все новости группы



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Crypta

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18 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления CRYPTA

13 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRYPTA

5 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRYPTA

19 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRYPTA

31 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRYPTA

17 окт 2023 : 		 Видео с текстом от CRYPTA

1 авг 2023 : 		 Новое видео CRYPTA

27 июн 2023 : 		 Новое видео CRYPTA

31 май 2023 : 		 Новое видео CRYPTA

13 апр 2023 : 		 Видео с выступления CRYPTA

4 апр 2022 : 		 Концертное видео CRYPTA

3 мар 2022 : 		 Новое видео CRYPTA

19 окт 2021 : 		 Обучающее видео CRYPTA

1 июн 2021 : 		 Обучающее видео CRYPTA

12 май 2021 : 		 Видео с текстом от CRYPTA

2 май 2021 : 		 Обучающее видео от CRYPTA

28 апр 2021 : 		 Обучающее видео от CRYPTA

8 апр 2021 : 		 Новое видео CRYPTA

6 янв 2021 : 		 CRYPTA приступили к записи

17 июн 2020 : 		 CRYPTA на Napalm Records

22 май 2020 : 		 Бывшие участницы NERVOSA в CRYPTA
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|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления CRYPTA



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Профессиональное видео полного выступления CRYPTA, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже:

"The Aftermath"
"The Other Side of Anger"
"Poisonous Apathy"
"Lift the Blindfold"
"The Outsider"
"Stronghold"
"Dark Clouds"
"From the Ashes"




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