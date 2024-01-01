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Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног...
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Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног...
52
Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим
34
Новая песня GRAVE DIGGER
27
Видео полного выступления W.A.S.P.
24
Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»
11
все новости группы
Crypta
Бразилия
Death Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/cryptadeath/
18 ноя 2024
:
Профессиональное видео полного выступления CRYPTA
13 ноя 2024
:
Профессиональное видео с выступления CRYPTA
5 ноя 2024
:
Профессиональное видео с выступления CRYPTA
19 окт 2024
:
Профессиональное видео с выступления CRYPTA
31 авг 2024
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Профессиональное видео с выступления CRYPTA
17 окт 2023
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22 май 2020
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Бывшие участницы NERVOSA в CRYPTA
сегодня
Профессиональное видео полного выступления CRYPTA
Профессиональное видео полного выступления CRYPTA, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже:
"The Aftermath"
"The Other Side of Anger"
"Poisonous Apathy"
"Lift the Blindfold"
"The Outsider"
"Stronghold"
"Dark Clouds"
"From the Ashes"
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Новости СНГ
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет