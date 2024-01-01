сегодня



Профессиональное видео полного выступления CRYPTA



Профессиональное видео полного выступления CRYPTA, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже:



"The Aftermath"

"The Other Side of Anger"

"Poisonous Apathy"

"Lift the Blindfold"

"The Outsider"

"Stronghold"

"Dark Clouds"

"From the Ashes"







+0 -0



просмотров: 105

