сегодня



Профессиональное видео с выступления CRYPTA



Профессиональное видео с выступления CRYPTA, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:



"The Other Side of Anger"

"Lord of Ruins"

"The Outsider"

"Lullaby for the Forsaken"

"Stronghold"

"Trial of Traitors"

"From the Ashes"







+0 -0



просмотров: 121