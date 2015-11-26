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Electric Mob

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Новое видео ELECTRIC MOB



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"Far Off", новое видео бразильской группы ELECTRIC MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Discharge", выпущенного на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Awaken"
"Devil You Know"
"King’s Ale"
"Got Me Runnin’"
"Far Off"
"Your Ghost"
"Gypsy Touch"
"123 Burn"
"Upside Down"
"Higher Than Your Heels"
"Brand New Rope"
"We Are Wrong"

ELECTRIC MOB Premier



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