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Новое видео ELECTRIC MOB
"Far Off", новое видео бразильской группы ELECTRIC MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Discharge", выпущенного на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Awaken"
"Devil You Know"
"King’s Ale"
"Got Me Runnin’"
"Far Off"
"Your Ghost"
"Gypsy Touch"
"123 Burn"
"Upside Down"
"Higher Than Your Heels"
"Brand New Rope"
"We Are Wrong"
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