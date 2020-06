сегодня



Новое видео ELECTRIC MOB



"Far Off", новое видео бразильской группы ELECTRIC MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Discharge", выпущенного на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Awaken"

"Devil You Know"

"King’s Ale"

"Got Me Runnin’"

"Far Off"

"Your Ghost"

"Gypsy Touch"

"123 Burn"

"Upside Down"

"Higher Than Your Heels"

"Brand New Rope"

"We Are Wrong"







