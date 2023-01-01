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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 23
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Electric Mob

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6 янв 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC MOB

7 дек 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC MOB

8 ноя 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC MOB

7 окт 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC MOB

9 сен 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC MOB

26 авг 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC MOB

3 апр 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC MOB

19 июн 2021 : 		 Новое видео ELECTRIC MOB

13 мар 2021 : 		 Новое видео ELECTRIC MOB

8 июл 2020 : 		 Кавер-версия JEFF SCOTT SOTO от ELECTRIC MOB

20 июн 2020 : 		 Новое видео ELECTRIC MOB

13 июн 2020 : 		 Кавер-версия SKID ROW от ELECTRIC MOB

15 май 2020 : 		 Новая песня ELECTRIC MOB

4 мар 2020 : 		 Дебютный альбом ELECTRIC MOB выйдет весной

17 сен 2019 : 		 ELECTRIC MOB на Frontiers Music
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|||| сегодня

Новое видео ELECTRIC MOB



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"It's Gonna Hurt", новое видео группы ELECTRIC MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома 2 Make U Cry & Dance, выходящего 27 января на Frontiers Music Srl:

"Sun Is Falling Down"
"Will Shine"
"It's Gonna Hurt"
"By The Name (nanana)"
"Soul Stealer"
"4 letters"
"Locked n Loaded"
"Saddest Funk Ever"
"Thy Kingdom Come"
"Love Cage"
"Watch Me (I’m Today’s News)"




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