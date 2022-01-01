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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
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Electric Mob

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Новое видео ELECTRIC MOB



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"Sun Is Falling", новое видео группы ELECTRIC MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в начале 2023 года.

ELECTRIC MOB Release New Single "Sun Is Falling"; Official Music Video Posted




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