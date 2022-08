сегодня



Новое видео ELECTRIC MOB



"Higher Than Your Heels", новое видео группы ELECTRIC MOB, доступно для просмотра ниже. Оригинал этой песни взят из альбома "Discharge", выпущенного на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Awaken"

"Devil You Know"

"King’s Ale"

"Got Me Runnin’"

"Far Off"

"Your Ghost"

"Gypsy Touch"

"123 Burn"

"Upside Down"

"Higher Than Your Heels"

"Brand New Rope"

"We Are Wrong"







