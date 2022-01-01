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*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Electric Mob

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|||| сегодня

Новое видео ELECTRIC MOB



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"By The Name (nanana)", новое видео группы ELECTRIC MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома 2 Make U Cry & Dance, выходящего 27 января на Frontiers Music Srl:

"Sun Is Falling Down"
"Will Shine"
"It's Gonna Hurt"
"By The Name (nanana)"
"Soul Stealer"
"4 letters"
"Locked n Loaded"
"Saddest Funk Ever"
"Thy Kingdom Come"
"Love Cage"
"Watch Me (I’m Today’s News)"

ELECTRIC MOB - 2 Make U Cry & Dance Album Out In January;




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