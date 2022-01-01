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ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель»
35
CORONER начнут запись зимой
30
Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па...
20
ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э...
13
DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и...
9
все новости группы
Electric Mob
Бразилия
-
http://electricmob.com.br/
Facebook:
https://www.facebook.com/electricmob
8 ноя 2022
:
Новое видео ELECTRIC MOB
7 окт 2022
:
Новое видео ELECTRIC MOB
9 сен 2022
:
Концертное видео ELECTRIC MOB
26 авг 2022
:
Новое видео ELECTRIC MOB
3 апр 2022
:
Новое видео ELECTRIC MOB
19 июн 2021
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Новое видео ELECTRIC MOB
13 мар 2021
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Новое видео ELECTRIC MOB
8 июл 2020
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Кавер-версия JEFF SCOTT SOTO от ELECTRIC MOB
20 июн 2020
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Новое видео ELECTRIC MOB
13 июн 2020
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Кавер-версия SKID ROW от ELECTRIC MOB
15 май 2020
:
Новая песня ELECTRIC MOB
4 мар 2020
:
Дебютный альбом ELECTRIC MOB выйдет весной
17 сен 2019
:
ELECTRIC MOB на Frontiers Music
сегодня
Новое видео ELECTRIC MOB
"By The Name (nanana)", новое видео группы ELECTRIC MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома 2 Make U Cry & Dance, выходящего 27 января на Frontiers Music Srl:
"Sun Is Falling Down"
"Will Shine"
"It's Gonna Hurt"
"By The Name (nanana)"
"Soul Stealer"
"4 letters"
"Locked n Loaded"
"Saddest Funk Ever"
"Thy Kingdom Come"
"Love Cage"
"Watch Me (I’m Today’s News)"
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Сообщений нет