Новое видео ELECTRIC MOB



"By The Name (nanana)", новое видео группы ELECTRIC MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома 2 Make U Cry & Dance, выходящего 27 января на Frontiers Music Srl:



"Sun Is Falling Down"

"Will Shine"

"It's Gonna Hurt"

"By The Name (nanana)"

"Soul Stealer"

"4 letters"

"Locked n Loaded"

"Saddest Funk Ever"

"Thy Kingdom Come"

"Love Cage"

"Watch Me (I’m Today’s News)"







