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*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
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Electric Mob

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|||| 9 сен 2022

Концертное видео ELECTRIC MOB



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"Devil You Know", новое концертное видео группы ELECTRIC MOB, доступно для просмотра ниже. Оригинал этой песни взят из альбома "Discharge", выпущенного на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Awaken"
"Devil You Know"
"King’s Ale"
"Got Me Runnin’"
"Far Off"
"Your Ghost"
"Gypsy Touch"
"123 Burn"
"Upside Down"
"Higher Than Your Heels"
"Brand New Rope"
"We Are Wrong"

ELECTRIC MOB Debut Official Live Video For "Devil You Know"




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