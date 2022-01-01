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*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Electric Mob

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Новое видео ELECTRIC MOB



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"Devil You Know" (Acoustic), новое видео группы ELECTRIC MOB, доступно для просмотра ниже. Оригинал этой песни взят из альбома "Discharge", выпущенного на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Awaken"
"Devil You Know"
"King’s Ale"
"Got Me Runnin’"
"Far Off"
"Your Ghost"
"Gypsy Touch"
"123 Burn"
"Upside Down"
"Higher Than Your Heels"
"Brand New Rope"
"We Are Wrong"

ELECTRIC MOB Release




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