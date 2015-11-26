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Dead Kennedys

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Музыканты EXODUS, Ex-SLAYER, Ex-MACHINE HEAD исполняют DEAD KENNEDYS



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Бывший гитарист MACHINE HEAD Phil Demmel совместно с вокалистом EXODUS Steve'ом "Zetro" Souza, бывшим барабанщиком SLAYER и нынешним участником SUICIDAL TENDENCIES Dave'ом Lombardo и басистом RANCID Matt'ом Hoffman'ом записали карантинное видео на очередную кавер-версию — на этот раз на композицию DEAD KENNEDYS "Police Truck" в рамках своей серии "Collab-A-Jam".

EXODUS, Ex-SLAYER, Ex-MACHINE HEAD Members Team Up For Cover Of DEAD KENNEDYS





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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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