сегодня



Обновленная версия DEAD KENNEDYS выйдет осенью



30 сентября на Manifesto Records в честь 40-летия будет выпущена обновленная версия альбома DEAD KENNEDYS "Fresh Fruit For Rotting Vegetables - 2022 Mix", пересведением которой занимался Chris Lord-Alge (Chaka Khan, GREEN DAY, Bruce Springsteen).



Трек-лист:



01. Kill The Poor

02. Forward To Death

03. When Ya Get Drafted

04. Let's Lynch The Landlord

05. Drug Me

06. Your Emotions

07. Chemical Warfare

08. California Über Alles

09. I Kill Children

10. Stealing People's Mail

11. Funland At The Beach

12. Ill In The Head

13. Holiday In Cambodia

14. Viva Las Vegas







+0 -0



просмотров: 84