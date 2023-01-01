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Заявление от DEAD KENNEDYS



DEAD KENNEDYS выпустили заявление по поводу объявленной причины смерти барабанщика группы:



«У Д. Х. Пелигро были свои проблемы. В статьях [TMZ и Los Angeles Times] упущено то, что он боролся с раком, и химио- и лучевая терапия не помогла, его здоровье пошатнулось.



Когда прибывшая на место происшествия полиция позвонила [гитаристу DEAD KENNEDYS] East Bay Ray [Raymond Pepperell], они сказали ему, что похоже, что он умер от падения в ванной, и сказали, что обычно это бывает вызвано инсультом или он случайно поскользнулся. Ray рассказал офицеру о раке ДХ и его ухудшающемся здоровье. Теперь мы знаем, что здесь замешано нечто большее.



Мир брату, ты всегда будешь в наших сердцах. Rest in Power»











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