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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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Dead Kennedys

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4 май 2023 : 		 Заявление от DEAD KENNEDYS

3 май 2023 : 		 Причина смерти барабанщика DEAD KENNEDYS

1 ноя 2022 : 		 FLEA почтил память барабанщика DEAD KENNEDYS

1 ноя 2022 : 		 JELLO BIAFRA почтил память барабанщика DEAD KENNEDYS

31 окт 2022 : 		 Умер барабанщик DEAD KENNEDYS

11 июл 2022 : 		 Обновленная версия DEAD KENNEDYS выйдет осенью

12 май 2021 : 		 DANKO JONES, MIKEY AND HIS UKE, участники NOFX и FISHBONE исполняют DEAD KENNEDYS

26 июн 2020 : 		 Музыканты EXODUS, Ex-SLAYER, Ex-MACHINE HEAD исполняют DEAD KENNEDYS

29 май 2016 : 		 Лидер DEAD KENNEDYS назвал Дональда Трампа "грёбаным расистом"

22 янв 2015 : 		 На концерте DEAD KENNEDYS зрители занялись сексом на сцене

20 окт 2010 : 		 Новые песни DEAD KENNEDYS?
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Заявление от DEAD KENNEDYS



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DEAD KENNEDYS выпустили заявление по поводу объявленной причины смерти барабанщика группы:

«У Д. Х. Пелигро были свои проблемы. В статьях [TMZ и Los Angeles Times] упущено то, что он боролся с раком, и химио- и лучевая терапия не помогла, его здоровье пошатнулось.

Когда прибывшая на место происшествия полиция позвонила [гитаристу DEAD KENNEDYS] East Bay Ray [Raymond Pepperell], они сказали ему, что похоже, что он умер от падения в ванной, и сказали, что обычно это бывает вызвано инсультом или он случайно поскользнулся. Ray рассказал офицеру о раке ДХ и его ухудшающемся здоровье. Теперь мы знаем, что здесь замешано нечто большее.

Мир брату, ты всегда будешь в наших сердцах. Rest in Power»






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