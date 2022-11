сегодня



JELLO BIAFRA почтил память барабанщика DEAD KENNEDYS Д. Х. Пелигро, ушедшего из жизни в возрасте 63 лет.



«D.H. PELIGRO: 1959—2022.



Ничего себе. Этого я точно не ожидал.



Я чувствую себя так, будто меня сбил поезд.



Несмотря на всё, что он сделал со своим разумом и телом, я никогда не думал, что мы потеряем его первыми. Он был не просто нашим мощнейшим неподражаемым барабанщиком, он был талантливым певцом, автором песен, гитаристом и ещё много кем. Даже за барабанной установкой он обладал силой. Все его инстинкты были животными, он никогда не играл ничего одинаково дважды. Он был прирождённым шоуменом.



В 1979-м году я получил информацию о новой панк-группе, вдохновлённой CLASH, под названием SSI, выступающей в клубе Deaf. Как бы здорово эти ребята ни играли, звездой шоу был барабанщик. Свободолюбивый афроамериканец, сила природы (панк-сцена всегда слишком белая), с такой ехидной ухмылкой, банданой на голове и двумя бас-бочками (!) пел во всю мощь под "Keep a Knockin", даже звучал как Литтл Ричард, когда они закрывали шоу...



Потом они исчезли.



В 1981 году нам был нужен новый барабанщик. Каким-то образом Ray нашёл того парня из SSI. Или, может быть, его нашёл Darren, я никогда не был в этом уверен. С первой же песни он был на высоте. Отличные ударные и звук, которые улучшили песни. На втором прослушивании он был единственным, кто сделал свою домашнюю работу, так что он был принят. Ray сказал, что он выучил песню "In-Sight", услышав её однажды в машине по радио.



Теперь у нас было больше энергии и эмоций, чем когда-либо прежде, а остальное - история. Он буквально омолодил всю группу на 10 лет, включая все эти чёртовы гулянки и розыгрыши. По пути в Австралию он кидал еду в пассажиров по всему самолету, пока пилот не вышел и не стал угрожать ему арестом.



В Риме мы с ним дёргали за все кабели за окном офиса музыкального лейбла, не понимая, что выдёргиваем чужие телевизоры с балконов и из гостиных...



Мы смеялись над многими вещами, над которыми другие ребята не смеялись. У нас была своя уникальная связь. Друзья, которые видели ДХ с CHILI PEPPERS в Hollywood Bowl, говорили, что он выглядел абсолютно счастливым. Он выглядел гордым. Но ничего из этого не случилось.



Когда он окончательно опустился на дно, он вернулся в Сент-Луис, чтобы привести себя в порядок. Я был единственным, кто прилетел к нему, когда он вышел из реабилитационного центра. Другой друг приехал из Чикаго и потряс нас своим первым 90-минутным крещением Уэсли Уиллиса!



Год или два спустя я был в Чикаго, работал над LARD, и Уэсли приехал ко мне. Я позвонил ДХ и дал трубку Уэсу, не сказав при этом Darren'у, кто он такой. Когда разговор перешёл на вопрос о вреде кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, я понял, что он об этом знает. Когда я взял трубку, он смеялся до упаду.



Когда он приезжал на север, он оставался со мной, и между нами возникли более тесные и глубокие отношения, чем когда-либо прежде. Остальные парни умоляли и не хотели его видеть. Я тогда подумал, что мы станем братьями на всю жизнь...



Он собрал свою собственную группу, названную, конечно же, PELIGRO, с гитарой и вокалом, используя многие песни из своего панк-трио 1980-х годов — THE HELLATIONS. Их дебютный альбом "Alternative Tentacles", безусловно, лучший сольный альбом любого из экс-DK. Как и "Fresh Fruit...", BAD BRAINS ушли в прошлое, в самом лучшем смысле этого слова. Теперь он расправил свои крылья как полноценный лидер и автор песен. Но большему не суждено было случиться...



Я всё ещё думаю, что они могли бы стать гораздо более значимым коллективом, когда вновь собрались, а не трибьют-группой, которой уже более 20 лет. Они могли бы взять нового барабанщика, возможно, Jon'a Lieb'a, и сделать DH новым фронтменом, на вокале, второй гитаре, приправить его песни и многое другое. Поставить себе высокую цель и всё сделать правильно, с новым именем, новым звучанием и совершенно новой индивидуальностью. Например, как BAUHAUS превратились в LOVE AND ROCKETS после Питера Мёрфи. Это могла быть хорошая группа. Чёрт. У меня мурашки по коже от одной мысли об этом.



Надеюсь, Пелигро где-то там, наверху, и наконец-то получил от Уэсли по башке. Навсегда свободный от любых адских мук от кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.



С любовью и уважением, Jello Biafra».







